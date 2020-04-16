К апрелю специалисты Gartner смогли собрать информацию о доходах участников мирового рынка полупроводниковой продукции за прошлый год. По их данным, Intel смогла вернуть себе статус лидера после прошлогоднего смещения на второе место. Грубо говоря, Samsung и Intel опять поменялись позициями, и если южнокорейский гигант сократил выручку на 29,2%, то Intel смогла её увеличить на 2,2%.

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Источник изображения: Gartner

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Неблагоприятная динамика цен на память сократила доходы производителей на 26,4%, поскольку 2019 год они начали с большими запасами продукции и низким уровнем спроса. Итого, весь полупроводниковый рынок продемонстрировал снижение выручки на 12%. В конце прошлого года Gartner рассчитывал на рост выручки в этом сегменте на 12,5% по итогам текущего года, но теперь аналитики называют снижение выручки на 0,9% более вероятным сценарием.