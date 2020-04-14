«Доброе слово и пистолет» всегда эффективнее одного только доброго слова. Примерно так представляется политика Intel в сфере формирования взаимоотношений с партнёрами многим обывателям, в памяти которых ещё свежи антимонопольные скандалы прошлого десятилетия. Как неожиданно заявил редактор вполне уважаемого американского сайта AnandTech с личной страницы в Twitter, давлению со стороны процессорного гиганта подвергаются даже производители сверхкомпактных настольных систем.

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Источник изображения: Intel

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Отчасти этим можно объяснить тот факт, что только сейчас готовятся выйти на рынок подобные системы на базе 12-нм процессоров AMD семейства Picasso, которое в сегменте ноутбуков уже присутствует на протяжении года. Конечно, накладывается и более длительный цикл разработки таких продуктов, но представитель AnandTech склонен считать, что Intel препятствует расширению ассортимента систем на базе процессоров конкурента. Оставим это утверждение на его совести.