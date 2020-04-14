В очередной раз звучат слухи о размещении HiSilicon заказов на мощностях SMIC
Представителям TSMC в нарушение собственных правил делового этикета уже приходилось отрицать, что HiSilicon часть заказов на выпуск 14-нм продукции передал китайской компании SMIC, но DigiTimes соответствующие слухи продолжает распускать с завидным упорством. Возможно, на этот раз подобная форма сотрудничества двух китайских компаний наконец-то была реализована – без комментариев представителей обеих сторон судить об этом сложно.
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рекламаИсключить зависимость от TSMC это всё равно не поможет, поскольку HiSilicon намеревается поручать ей выпуск 5-нм компонентов для базовых станций поколения 5G. Кроме того, тайваньские партнёры HiSilicon занимаются окончательной обработкой профильных компонентов, изготовленных на предприятиях TSMC. По этим же литографическим нормам для HiSilicon будут выпускаться и новые мобильные процессоры для смартфонов.
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