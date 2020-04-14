Уже начали публиковать свои отчёты по рынку ПК в первом квартале крупные аналитические агентства. Вслед за Gartner о снижении объёмов реализации ПК и ноутбуков заявило IDC. Все производители в первом квартале в совокупности не смогли поставить более 53,3 тысяч персональных компьютеров, хотя спрос превышал это значение. В годовом сравнение сокращение рынка составило 9,8%.

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Источник изображения: IDC

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Проблема заключается в том, что производители из-за остановки своих предприятий не смогли удовлетворить возросший спрос на готовые компьютеры в первом квартале, хотя частично их выручил увеличенный складской запас, сформированный на американском направлении в прошлом году в ожидании введения повышенных таможенных тарифов. Специалисты IDC утверждают, что скачок спроса не будет продолжительным, но в долгосрочной перспективе корпорации научатся работать в подобных ситуациях, и это заставит их вложиться в развитие инфраструктуры, помогающей организовать удалённую работу сотрудников.