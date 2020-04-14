Документация для разработки микрокода под Intel Rocket Lake уже доступна
Пока ценители талантов Intel с нетерпением ждут мая, когда в продажу поступят 14-нм процессоры Comet Lake-S во главе с десятиядерной моделью, японские блогеры продолжают следить за процессом подготовки к анонсу их преемников, известных под условным обозначением Rocket Lake. Ожидается, что эти процессоры тоже сохранят конструктивное исполнение LGA 1200.
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рекламаIntel уже предлагает разработчикам программные средства для создания микрокода под процессоры Rocket Lake. Ясно, что до появления самих процессоров ещё много времени, но подготовительная работа уже ведётся. Предполагается, что вычислительные ядра Rocket Lake станут своего рода «переложением» на 14-нм кристалл уже представленных мобильных Tiger Lake, которые используют 10-нм технологию и аналогичную архитектуру ядер Willow Cove. По соседству расположится 10-нм кристалл с графической подсистемой Intel Xe (Gen 12). Процессоры Rocket Lake найдут применение как в мобильном, так и в настольном сегменте.
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