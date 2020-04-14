Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Документация для разработки микрокода под Intel Rocket Lake уже доступна

+
Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
2080 Ti - цена упала на порядок
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Скидки до 50% в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке

Пока ценители талантов Intel с нетерпением ждут мая, когда в продажу поступят 14-нм процессоры Comet Lake-S во главе с десятиядерной моделью, японские блогеры продолжают следить за процессом подготовки к анонсу их преемников, известных под условным обозначением Rocket Lake. Ожидается, что эти процессоры тоже сохранят конструктивное исполнение LGA 1200.

реклама

Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

реклама

Intel уже предлагает разработчикам программные средства для создания микрокода под процессоры Rocket Lake. Ясно, что до появления самих процессоров ещё много времени, но подготовительная работа уже ведётся. Предполагается, что вычислительные ядра Rocket Lake станут своего рода «переложением» на 14-нм кристалл уже представленных мобильных Tiger Lake, которые используют 10-нм технологию и аналогичную архитектуру ядер Willow Cove. По соседству расположится 10-нм кристалл с графической подсистемой Intel Xe (Gen 12). Процессоры Rocket Lake найдут применение как в мобильном, так и в настольном сегменте.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel rocket lake willow cove
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Документация для разработки микрокода под Intel Rocket Lake уже доступна
+
Palit представила в России ускоритель GeForce GTX 1650 KalmX с пассивным охлаждением
11
Падению рынка полупроводников в этом году будет противодействовать рынок памяти
+
Foxconn не валялся: компания не торопится обживать американские здания
2
Смартфоны Samsung и Huawei с поддержкой 5G не пользуются достаточным спросом
5
Quanta Computer в марте увеличила поставки ноутбуков почти в четыре раза
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 63
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 84
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 107
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
69
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
84
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
107
Mediatek умышленно завышает оценки своих процессоров в AnTuTu, 3DBench и других бенчмарках
19
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
15

Сейчас обсуждают

Aleksey
08:24
Согласен. Только ДУРАК покупает 2k/24" TN за цену 4k/27" IPS. А сочитание цены именно такое сейчас.
Nvidia и AMD заинтересованы в выпуске супермощных видеокарт на базе новой технологии TSMC CoWoS
Артём Синенко
08:23
И в чем же именно?
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
SATelit
08:22
Ну тогда 9900K это Pentium 4
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
Дмитрий Рапкин
08:20
Ой молодец, уличил лгунишек, напиши в ООН ))) Но если ты не дурачок то легко заметишь, что разница между результатами ГПУ у Hardware Unboxed и GameGPU единицы процентов, что вполне типичная ситуация д...
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
Me4tatelI&gt;
08:16
особенно текстуры повторили))
Half-Life: Alyx теперь и в Minecraft – энтузиасты добились практически полного сходства между играми
Toichik
08:10
про Хитман2 врать не надо, ничего там не дают. Миссию выполнил вчера вечером вступительную, а дальше говорят "платите деньги"
Праздник во время самоизоляции - в Steam вовсю идёт бесплатная раздача приключенческой игры The Search
Наиль Билалов
08:09
Т.е. интел - не для работы? Т.е. "К" - не для разгона? Т.е. интел - онли игры?
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
SATelit
08:07
Шапочку с фольги одень себе на голову, а то сказки про быстрый Intel ещё в прошлом году закончились.
Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
Наиль Билалов
08:05
Еще раз для непонятливых. У данных решений есть проблемы с перегревом или нет? А касаемо разгона - а что на интеле, например на том же 7700К, 8700К при разгоне кто то скальпирование отменял или это не...
AMD Wraith Prism: термоинтерфейс на подошву теперь наносят иначе
whitespirit
08:05
Я слишком стар для этого дерьма.
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем