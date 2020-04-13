Сложные условия, в которых все оказались в связи со вспышкой коронавируса, не отбивают у отраслевых аналитиков желания делать среднесрочные прогнозы. Эксперты Gartner на прошлой неделе заявили, что выручка в полупроводниковом сегменте по итогам текущего года сократится на 0,9%, хотя ранее ожидалось её увеличение на 12,5%.

реклама

Источник изображения: AnandTech

реклама

Около 30% отраслевой выручки в этом году будет определяться рынком памяти. В этом сегменте выручка по итогам года может вырасти на 13,9%, хотя в остальной части рынка она сократится на 6,1% по сравнению с прошлым годом. Выручка от реализации твердотельной памяти типа NAND вырастет на 40% из-за положительной динамики цен и ограниченности производственных мощностей. В первом полугодии цены вырастут на 15,7%, но во втором они могут снизиться на 9,4%.

В сегменте оперативной памяти по итогам года ожидается снижение выручки на 2,4%. Высокий спрос на микросхемы памяти для серверного применения будет уравновешиваться снижением спроса на память для смартфонов. За пределами рынка памяти спрос на полупроводниковые компоненты в этом году будет падать в сегменте смартфонов, автомобильной и потребительской электроники.