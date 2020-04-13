Foxconn не валялся: компания не торопится обживать американские здания
Информация об отсутствии каких-либо изменений в наше время тоже может считаться новостью. Во всяком случае, репортёры The Verge с завидной регулярностью штурмуют пустующие корпуса зданий Foxconn в Висконсине, уже второй год подряд ожидая обнаружить в них признаки какой-то строительной активности. С апреля прошлого года, как они утверждают, монтажные и отделочные работы ничуть не продвинулись.
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рекламаПервоначально китайская компания Foxconn на волне предвыборной риторики Дональда Трампа (Donald Trump) взяла на себя обязательства построить в Висконсине не только предприятие по производству жидкокристаллических панелей, но и несколько исследовательских центров. Если завод, пусть и в сокращённых масштабах, хоть как-то приближается к стадии запуска производства, то основная часть офисных площадей Foxconn в США продолжает пустовать. Лишь в некоторых помещениях периодически размещаются сторонние арендаторы, позволяя извлечь из этой недвижимости хоть какую-то выгоду. Сохраняется вероятность того, что производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких на предприятии в Висконсине начнётся даже раньше, чем выпуск ЖК-панелей.
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