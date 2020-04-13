Blackview BV9600E представлен официально: Helio P70, АКБ на 5580 мАч, NFC и 20% скидка первым покупателям
В прошлом году компания Blackview анонсировала смартфон BV9600. Теперь, спустя примерно девять месяцев, производитель из Поднебесной выпустил его преемника. Новинка называется Blackview BV9600E. Модель нового поколения не несёт радикальных изменений.
Напротив, смартфон сохранил ключевые особенности, которые помогли предшественнику завоевать популярность. В честь премьеры BV9600E компания устраивает акцию, в рамках которой смартфон предлагается с 20-процентной скидкой.
Blackview BV9600E, как и остальные модели семейства, заключён в защищённый корпус. Защита смартфона соответствует маркировкам IP68 и IP69K, а также американскому военному стандарту MIL-STD-810G. Новинка не боится погружений под воду и может провести на глубине 1,5 метра до 30 минут. Телефон уцелеет после падений и сможет работать в экстремальных условиях.
На лицевой панели установлен дисплей AMOLED с вырезом под камеру и динамик. Диагональ экрана составляет 6,21 дюйма, а разрешение – 2248 х 1080 точек, что соответствует формату Full HD+. Соотношение сторон равно 19 к 9. Смартфон работает под управлением однокристальной системы Helio P70, которая выполняется по 12-нанометровому техпроцессу. Мобильный чип дополнен 4 ГБ оперативной памяти, а встроенной предусмотрено 128 ГБ. По сравнению с BV9600 объём интегрированного накопителя увеличился вдвое. За питание в смартфоне отвечает аккумулятор ёмкостью 5580 мАч с поддержкой зарядки беспроводным путём.
Установленная в вырезе фронталка построена на базе 8-мегапиксельного сенсора. Основная камера имеет два модуля, а в главном используется 16-мегапиксельный датчик изображения от Sony. Blackview BV9600E получил чип NFC и поддержку Google Pay. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне установлен на боковом торце.
Стоимость новинки китайской компании составила 250 долларов. Однако, с 13 до 22 апреля 2020 года купить Blackview BV9600E можно будет на AliExpress и на официальном сайте компании со скидкой 20% по цене 200 долларов.
Купить Blackview BV9600E на AliExpress
Купить Blackview BV9600E на официальном сайте компании Blackview
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