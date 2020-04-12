В условиях распространения коронавируса розничная торговля активнее переходит в онлайн-форму, но в Японии пока ещё сильна традиция шататься по магазином с камерой наперевес, что и позволяет местным СМИ оперативно докладывать о поступлении на прилавки японских магазинов видеокарт GeForce GTX 1650 с памятью типа GDDR6.

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Источник изображения: ASCII.jp

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Во всяком случае, известный на местном рынке дистрибьютор, который нередко продаёт перелицованные продукты зарубежных производителей, соответствующее изделие уже предложил. Видеокарта оснащается 4 Гбайт памяти типа GDDR6 с частотой 12 ГГц.

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Источник изображения: ASCII.jp

Частоты графического процессора составляют 1410/1605 МГц, длина видеокарты не превышает 196 мм. В системе охлаждения используются два вентилятора, на задней панели можно найти по одному выходу HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 и Dual-Link DVI-D. В японских магазинах стоимость видеокарты достигает $184 в пересчёте по курсу. Импортируемая электроника в Японии традиционно дорога.