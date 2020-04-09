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В борьбе с AMD в сегменте ноутбуков Intel верит в силу денег

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На канале YouTube с названием Graphically Challenged на днях был опубликован видеоролик, эксплуатирующий идею возвращения Intel к старой доброй практике использования «кнута и пряника» для поддержания лояльности со стороны производителей ноутбуков. Антимонопольные расследования несколько лет назад уже пытались доказать использование компанией несправедливых методов стимулирования лояльности партнёров в ущерб честной конкуренции с AMD.

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Источник изображения: Graphically Challenged

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Подчеркнём, что автор ролика опирается на какие-то абстрактные слухи, а саму идею относит к разновидностям теории заговора, но разжечь огонь обсуждения в такой взрывоопасной обстановке не составляет труда. По словам источника, новые семейства игровых ноутбуков могут либо не дождаться процессоров AMD во флагманских моделях, либо оставить их в меньшинстве. Подразумевается, что Intel свои интересы лоббирует деньгами, но доказательств никто традиционно не приводит.

Следует понимать, конечно, что рынок ноутбуков весьма инертен. AMD потребовался весь прошлый год, чтобы увеличить количество моделей ноутбуков на основе собственных процессоров на 70%. В этом году количество новых моделей ноутбуков с процессорами AMD превысит 135 моделей. Компания Asus недавно объединила процессор Ryzen с дискретной графикой NVIDIA во флагманском ноутбуке семейства ROG. Процесс экспансии очевиден, но он продвигается с малой скоростью в силу специфики этой отрасли, а не из-за каких-то мифических административных барьеров коррупционного происхождения.

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