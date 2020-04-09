Поставки ноутбуков во втором квартале вырастут на двузначное количество процентов
О возросшем спросе на ноутбуки в эти дни не писал только ленивый, но вездесущий ресурс DigiTimes подошёл к вопросу с другой стороны. Он выяснил у ODM-производителей, что те ожидают увеличения объёмов поставки ноутбуков на двузначное количество процентов во втором квартале.
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рекламаПопутно, как сообщается, будут сокращаться объёмы поставок готовых настольных систем и моноблоков. Обе тенденции можно объяснить переводом сотрудников корпораций на удалённую работу, для которой обычно используют ноутбук, чтобы не привязывать человека к определённому рабочему месту в жилище. Тем более, что некоторые работодатели предоставляют ноутбуки за свой счёт, и после окончания самоизоляции сотрудник сможет пользоваться им и в офисе, а также в командировках. Настольные компьютеры коммерческого класса в этот период востребованы гораздо меньше, поскольку используются преимущественно в стационарных офисах.
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