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Глава Intel рад тому, что люди не могут обходиться без продукции марки

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Ведущим телеканала CNBC, которые по долгу службы вынуждены находиться в привычной студии, удалось связаться с генеральным директором Intel Робертом Суоном (Robert Swan), который эти лихие дни переживает в изоляции, как и многие американцы. Первоначально речь шла о благотворительных инициативах Intel, но потом ведущий не удержался от вопроса об ожидаемых сроках завершения пандемии.

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Источник изображения: CNBC

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Роберт Суон без тени смущения признался, что не имеет представления о том, когда ситуация в экономике нормализуется, но не без гордости отметил, что почти во всех странах, вводящих ограничения на работу предприятий, выпуск продукции Intel подпадает под исключения, поскольку она считается товаром жизненной необходимости. Ноутбуки, компьютеры, серверы – все эти устройства в условиях самоизоляции нужны людям сильнее, чем в обычных условиях работы. Сложившаяся ситуация доказала, что нельзя обходиться одними смартфонами при организации удалённой работы, продуктивная деятельность по-прежнему требует наличия ноутбука или настольного ПК.

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intel смартфоны коронавирус
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