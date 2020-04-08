Huawei будет переманивать специалистов по разработке GPU из NVIDIA
В арсенале HiSilicon, которая разрабатывает центральные процессоры для Huawei Technologies, уже есть процессоры Ascend для ускорения систем искусственного интеллекта, есть серверные процессоры Kunpeng с 64 ядрами и архитектурой ARMv8, но ощущается нехватка собственных графических процессоров для ускорения вычислений. Этот недостаток в обозримом будущем может быть устранён, если верить корейским СМИ.
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рекламаИменно в недрах корейского представительства Huawei, если верить первоисточнику, будет создано новое подразделение, нацеленное на обслуживание потребностей облачных систем и искусственного интеллекта в корпоративном сегменте. Уже началась охота за сотрудниками NVIDIA, чтобы переманить их на работу в Huawei для создания собственных графических процессоров китайской марки. Впрочем, всё пока должно ограничиваться серверным сегментом, то потребительского эти GPU вряд ли когда-либо доберутся.
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