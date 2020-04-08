В условиях пандемии и карантина, введённого для противодействия распространению коронавируса, важно не сойти с ума дома. В один момент множество занятий стали недоступными. Как-то разнообразить время в самоизоляции поможет музыка. А для хорошей музыки нужны качественные колонки. Одной из таких является Tronsmart T6 Plus.Модель создана с применением фирменной технологии SoundPulse, которая даёт возможность повысить качество баса, не принося в жертву чистоту вокала. Портативная колонка оборудована двумя пассивными излучателями и парой 20-ваттных динамиков.В Tronsmart T6 Plus установлено специальное колесо, которое отвечает за управлением громкостью и вызов голосового ассистента. Корпус колонки защищён от воды по стандарту IPx6, т.е. она переживёт попадание под дождь.Для синхронизации воспроизведения музыки с другой колонкой предусмотрена поддержка функции True Wireless Stereo. Устройство может выступать в качестве портативного аккумулятора для подзарядки других гаджетов. Колонка имеет два аккумулятора на 3300 мАч, синхронизируется со смартфонами через Bluetooth 5.0, а время автономной работы составляет 15 часов на среднем уровне громкости.С 13 по 15 апреля 2020 года Tronsmart T6 Plus можно будет купить на AliExpress по цене 47 долларов. Для этого нужно использовать промо-код 3USDT6PLUS с купонами от магазина и AliExpress.