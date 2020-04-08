Tronsmart T6 Plus – портативная музыкальная колонка за 47 долларов
В условиях пандемии и карантина, введённого для противодействия распространению коронавируса, важно не сойти с ума дома. В один момент множество занятий стали недоступными. Как-то разнообразить время в самоизоляции поможет музыка. А для хорошей музыки нужны качественные колонки. Одной из таких является Tronsmart T6 Plus.
Купить портативную музыкальную колонку Tronsmart T6 Plus
Модель создана с применением фирменной технологии SoundPulse, которая даёт возможность повысить качество баса, не принося в жертву чистоту вокала. Портативная колонка оборудована двумя пассивными излучателями и парой 20-ваттных динамиков.
В Tronsmart T6 Plus установлено специальное колесо, которое отвечает за управлением громкостью и вызов голосового ассистента. Корпус колонки защищён от воды по стандарту IPx6, т.е. она переживёт попадание под дождь.
Для синхронизации воспроизведения музыки с другой колонкой предусмотрена поддержка функции True Wireless Stereo. Устройство может выступать в качестве портативного аккумулятора для подзарядки других гаджетов. Колонка имеет два аккумулятора на 3300 мАч, синхронизируется со смартфонами через Bluetooth 5.0, а время автономной работы составляет 15 часов на среднем уровне громкости.
С 13 по 15 апреля 2020 года Tronsmart T6 Plus можно будет купить на AliExpress по цене 47 долларов. Для этого нужно использовать промо-код 3USDT6PLUS с купонами от магазина и AliExpress.
Купить портативную музыкальную колонку Tronsmart T6 Plus
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