По темпам экспансии AMD Navi опережает Vega
Подобной статистикой любит бравировать NVIDIA на отраслевых мероприятиях и отчётных конференциях, но в случае с AMD соответствующие показатели оглашают представители сторонних аналитических компаний. Например, со страниц Seeking Alpha звучат заверения в том, что видеокарты с архитектурой AMD Navi распространяются по рынку быстрее, чем это в своё время делали носители архитектуры Vega.
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рекламаТакое мнение озвучивают представители Bank of America. По данным источника, сейчас 57% владельцев игровых видеокарт AMD довольствуются продуктами предыдущих поколений, но выход «большого Navi» до конца текущего года станет толчком к росту популярности новейших видеокарт этой марки. Во втором полугодии игровую отрасль ждёт подъём, и разработчики графических решений на этой волне тоже смогут заработать.
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