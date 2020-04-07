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По темпам экспансии AMD Navi опережает Vega

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Подобной статистикой любит бравировать NVIDIA на отраслевых мероприятиях и отчётных конференциях, но в случае с AMD соответствующие показатели оглашают представители сторонних аналитических компаний. Например, со страниц Seeking Alpha звучат заверения в том, что видеокарты с архитектурой AMD Navi распространяются по рынку быстрее, чем это в своё время делали носители архитектуры Vega.

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Источник изображения: AMD

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Такое мнение озвучивают представители Bank of America. По данным источника, сейчас 57% владельцев игровых видеокарт AMD довольствуются продуктами предыдущих поколений, но выход «большого Navi» до конца текущего года станет толчком к росту популярности новейших видеокарт этой марки. Во втором полугодии игровую отрасль ждёт подъём, и разработчики графических решений на этой волне тоже смогут заработать.

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Теги

amd видеокарты vega navi navi 2x #rdna 2
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