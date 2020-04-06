Поддержка записи видео в формате 4K UHD постепенно становится стандартном для всех современных смартфонов. Снимать ролики в 4K пускай и с частотой кадров 30 к/сек могут даже недорогие решения, не говоря уже о флагманах. Китайская компания Blackview выпустила защищённый смартфон, который может похвастаться поддержкой видеозаписи с разрешением Ultra HD (4K). Он называется Blackview BV9900 Pro.Модель комплектуется 12-нанометровой платформой Helio P90, а основная камера представлена сенсором Sony IMX586 с разрешением 48 Мп. Ролики также можно записывать и в Full HD с частотой кадров до 60fps. Компания акцентирует внимание не только на возможности снимать 4K-видео. Смартфон также может похвастаться термальной камерой FLIR Lepton с FLIR MSX.Тепловизор может пригодиться в тех сценариях, когда определение температуры выходит на первый план. К примеру, термальная камера может быть кстати при съёмке в условиях полной темноты.В список прочих особенностей Blackview BV9900 Pro входит корпус, который имеет защиту от воды по стандартам IP69K и IP68. Также модель защищена от внешнего воздействия по военному стандарту MIL-STD-810G и может работать при температуре до -30 градусов.Матрицу диагональю 5,84 дюйма прикрывает стекло Gorilla Glass пятого поколения. Разрешение дисплея соответствует формату Full HD+. В оснащение смартфона входят сенсор для измерения частоты сердечных сокращений, барометр, накопитель вместимостью 128 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти.Blackview BV9900 Pro поступил в продажу по рекомендованной цене 550 долларов. До 10 апреля 2020 года в рамках распродажи на AliExpress смартфон предлагается за 440 долларов.