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Tesla продемонстрировала, как работает аппарат ИВЛ из автомобильных компонентов

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Первые попытки Tesla помочь американской системе здравоохранения с поставками аппаратов искусственной вентиляции лёгких вышли несколько неуклюжими. Закупленная в Китае партия аппаратов для лечения нарушений дыхания во время сна оказалась малопригодна для жизнеобеспечения тяжёлых пациентов с COVID-19, а производителям профильных аппаратов ИВЛ продукция Tesla пока может пригодиться только в виде аккумуляторов для резервного питания.

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Илон Маск (Elon Musk) не опускал руки даже после более серьёзных неудач, а потому его подчинённые продемонстрировали на канале Tesla прототипы аппаратов ИВЛ, собранные преимущественно из компонентов автомобильного класса. Такой выбор компонентной базы обусловлен желанием Tesla как избежать дефицита комплектующих, который сейчас наблюдается в сфере медицинского оборудования, так и банальными соображениями знакомства с теми блоками, из которых были собраны прототипы.

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Источник изображения: YouTube, Tesla

Первый прототип просто был разложен на столе в лаборатории, на нём инженеры отработали принципиальную схему работы устройства. В качестве имитатора лёгких пациента выступает резиновый резервуар с гофрированными стенками и двумя металлическими створками на торцах. В ходе эксперимента инженеры могут создавать механические помехи работе «заменителя лёгких», чтобы отследить реакцию датчиков на такие воздействия.

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Источник изображения: YouTube, Tesla

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Второй прототип ближе к серийному варианту, поскольку в мобильном корпусе сочетает кислородный баллон, систему резервного питания с запасом заряда на 20-40 минут автономной работы, а также бортовой компьютер Tesla с фирменным процессором собственной разработки, который в электромобилях марки отвечает за функции активной помощи водителю.

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Источник изображения: YouTube, Tesla

Даже сенсорный дисплей позаимствован у электромобилей Tesla. Инженеры, на протяжении всего видео машинально поправляющие маски руками, говорят о большой предстоящей работе по доведению конструкции аппарата ИВЛ до вменяемой стадии готовности к серийному производству.

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коронавирус илон маск
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