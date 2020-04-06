Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) со страниц Twitter рассказал о тех мерах, которые компания предпринимает для снабжения медицинских работников средствами индивидуальной защиты. Во-первых, Apple удалось передать на эти нужды около 20 млн медицинских масок. Во-вторых, совместно с подрядчиками было налажено производство лицевых щитков для медиков, которые предотвращают заражение капельным путём при работе с пациентами, инфицированными COVID-19.

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Источник изображения: Twitter, Tim Cook

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Простейшая конструкция пластикового щитка позволяет собирать его за две минуты, надёжно крепить на голове любого размера, а также упаковывать по сотне штук в одну коробку. В ближайшее время каждую неделю будет выпускаться по миллиону таких щитков. Первая партия уже прошла испытания сотрудниками одной из больниц, они остались довольны.