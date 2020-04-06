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Polaris – всё: NVIDIA заявила, что GDDR5 не хватает всем

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Как известно, решение NVIDIA оснастить GeForce GTX 1650 памятью типа GDDR6 было продиктовано сокращением объёмов поставок микросхем памяти типа GDDR5. Теперь сайт PC Gamer со ссылкой на анонимных представителей NVIDIA сообщает, что дефицит памяти GDDR5 ощущается по всей отрасли.

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Источник изображения: Samsung

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Буквально, это означает, что памяти GDDR5 не хватает и партнёрам AMD. Видеокарты поколения Polaris оснащаются только GDDR5, и пока они призваны отстаивать интересы компании в нижних ценовых сегментах. Нехватка микросхем GDDR5 может обернуться проблемами и для компании AMD. С другой стороны, она может подтолкнуть её быстрее расширить ассортимент более доступных представителей поколения Navi, которые уже комплектуются памятью типа GDDR6.

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Теги

amd nvidia видеокарты polaris navi gddr5 gddr6
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