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Intel Celeron D 310 увеличил частоту в два с половиной раза

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Итальянский энтузиаст GRIFF своё убежище на время самоизоляции превратил почти в безостановочный конвейер по производству рекордов в сфере ретроклокинга. Широкий ассортимент зрелых комплектующих и система фазового перехода каскадного типа для охлаждения центральных процессоров позволила ему добиться высокой продуктивности. Из последних достижений автора экспериментов нам хотелось бы выделить разгон процессора Celeron D 310 поколения Prescott до 5218 МГц.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

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Основой для стенда стала материнская плата Asus P4C800-E Deluxe на базе набора логики Intel 875P. Процессор в исполнении Socket 478 выпускался ещё по 90-нм техпроцессу, его номинальная частота составляет 2.13 ГГц.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

Разгон поднял её почти в два с половиной раза, для современных процессоров это большая редкость. На частоте 5116 МГц данный экземпляр Celeron D 310 показал лучший в модельном зачёте результат wPrime 32M, соответствующий 1 минуте 703 миллисекундам.

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Теги

intel экстремальный разгон celeron ретроклокинг socket 478 prescott
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