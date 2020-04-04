Юбилейный Radeon RX 5700 XT отличился на частотах 2281/14560 МГц
Китайский энтузиаст Takukou напомнил о существовании юбилейной версии Radeon RX 5700 XT, которая отличалась от эталонного варианта преимущественно оформлением кожуха системы охлаждения и комплектацией. Правда, в конкретном случае штатная система охлаждения уступила место водоблоку. Центральный процессор AMD Ryzen 9 3950X тоже примерил водоблок, что позволило поднять его частоту до 4.5 ГГц, во многом определив успех эксперимента с точки зрения фиксации рекордов.
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рекламаЧастоты видеокарты были повышены до 2281/14560 МГц в тестах 3DMark Time Spy Extreme (5108 баллов) и 3DMark Time Spy (11 011 баллов).
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В ещё трёх тестах частоты видеокарты не превышали 2260/14560 МГц: 3DMark Fire Strike Ultra (8063 балла), 3DMark Fire Strike Extreme (15 058 баллов) и 3DMark Fire Strike (29 329 баллов). Все эти результаты являются лучшими в модельном зачёте Radeon RX 5700 XT.
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