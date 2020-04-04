Марка Inno3D в числе первых предложила клиентам обновлённые версии GeForce GTX 1650, оснащаемые памятью типа GDDR6. Более крупный вариант по имени Twin X2 OC имеет систему охлаждения с двумя вентиляторами, размеры видеокарты в плане составляют 196 х 116 мм, в толщину она занимает пространство двух слотов охлаждения.

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Источник изображения: Inno3D

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Графический процессор с частотой 1665 МГц располагает 896 ядрами CUDA, память типа GDDR6 объёмом 4 Гбайт использует 128-разрядную шину и работает на частоте 12 ГГц. На задней панели видеокарты можно обнаружить порт HDMI 2.0b и три выхода DisplayPort 1.4, а также вентиляционные прорези.

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Источник изображения: Inno3D

Более компактная видеокарта серии Compact имеет размеры в плане не более 160 х 116 мм, в толщину занимает пространство двух слотов расширения, использует единственный вентилятор в системе охлаждения. Её частотные характеристики совпадают с первой из видеокарт. На задней панели нашлось место для одного порта HDMI 2.0b и двух DisplayPort 1.4. Обе видеокарты потребляют не более 75 Вт, для работы с ними достаточно блока питания мощностью 300 Вт.