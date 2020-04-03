Создателям канала HardwareUnboxed удалось получить разъяснения NVIDIA по поводу судьбы мобильного графического решения GeForce RTX 2060 SUPER, которое странным образом присутствовало в некоторых материалах партнёров компании до анонса новых представителей семейства Turing, но не появилось в окончательной редакции презентации, которую рассылала сама NVIDIA при подготовке к анонсу.

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Источник изображения: VideoCardz

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Оказывается, GeForce RTX 2060 SUPER формально существует, но пока не выходит на рынок. О сроках её появления NVIDIA никаких пояснений не делает. Скорее всего, данное графическое решение появится позже.