Прикрыли лавочку: Amazon прекращает продажу средств защиты частным лицам
Вчера компания Amazon, являющаяся лидером мировой интернет-торговли, ввела усиленные меры по защите своих сотрудников, которые вынуждены ходить на работу даже в условиях самоизоляции ради обеспечения поставок товаров первой необходимости. Amazon удалось получить партию медицинских масок, которая будет распределяться среди сотрудников в США и Европе. Одновременно вводится поголовный контроль температуры тела в начале смены, а камеры видеонаблюдения будут следить за соблюдением требований по социальному дистанцированию.
реклама
рекламаAmazon ранее пресекал попытки реализации средств защиты и гигиены по спекулятивным ценам среди продавцов, использующих одноимённую площадку, а теперь и вовсе запретил реализацию ряда товаров частным лицам, как отмечает CNBC. Отныне медицинские маски, перчатки, халаты, комбинезоны, термометры и средства для дезинфекции рук с площадки Amazon будут продаваться только медицинским учреждениям, имеющим официальную аккредитацию. Частные клиенты сохранят право приобретать в разумных количествах дезинфицирующие гели и салфетки.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила