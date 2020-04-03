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Прикрыли лавочку: Amazon прекращает продажу средств защиты частным лицам

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Вчера компания Amazon, являющаяся лидером мировой интернет-торговли, ввела усиленные меры по защите своих сотрудников, которые вынуждены ходить на работу даже в условиях самоизоляции ради обеспечения поставок товаров первой необходимости. Amazon удалось получить партию медицинских масок, которая будет распределяться среди сотрудников в США и Европе. Одновременно вводится поголовный контроль температуры тела в начале смены, а камеры видеонаблюдения будут следить за соблюдением требований по социальному дистанцированию.

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Источник изображения: Amazon

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Amazon ранее пресекал попытки реализации средств защиты и гигиены по спекулятивным ценам среди продавцов, использующих одноимённую площадку, а теперь и вовсе запретил реализацию ряда товаров частным лицам, как отмечает CNBC. Отныне медицинские маски, перчатки, халаты, комбинезоны, термометры и средства для дезинфекции рук с площадки Amazon будут продаваться только медицинским учреждениям, имеющим официальную аккредитацию. Частные клиенты сохранят право приобретать в разумных количествах дезинфицирующие гели и салфетки.

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