Samsung пришлось временно закрыть американское предприятие на карантин
Ещё недавно бравировавшая отсутствием влияния коронавируса на свои производственные процессы компания Samsung Electronics, как сообщает Reuters, сегодня была вынуждена заявить о закрытии своего предприятия по производству бытовой техники в американском штате Южная Каролина.
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рекламаПричиной приостановки деятельности предприятия стало выявление двух сотрудников с положительным тестом на коронавирус. Сотрудники изолированы, помещения предприятия подвергаются тщательной уборке дезинфекции. Возобновить деятельность предприятия планируется в понедельник.
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