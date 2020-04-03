Не все модели Intel Comet Lake-H прописались в прайс-листе
Вчера корпорация Intel сочла нужным не только обновить публичный прайс-лист на процессоры, но и внести описания новых моделей Comet Lake-H в официальную базу данных. Сопоставляя сопутствующие изменения, мы можем сделать вывод, что в первом случае описываются четыре новых процессора, а во втором – уже шесть.
реклама
рекламаЦены на мобильные процессоры – информация справочного характера, которая даёт лишь отдалённое представление о стоимости ноутбуков, на которых они могут быть основаны.
реклама
Важнее отметить тот факт, что в прайс-лист не попали модели Core i7-10850H ($395) и Core i5-10400H ($250), которые уже считаются представленными. По всей видимости, их поставки начнутся в текущем квартале, но в более поздний его период.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила