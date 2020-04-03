Вчера корпорация Intel сочла нужным не только обновить публичный прайс-лист на процессоры, но и внести описания новых моделей Comet Lake-H в официальную базу данных. Сопоставляя сопутствующие изменения, мы можем сделать вывод, что в первом случае описываются четыре новых процессора, а во втором – уже шесть.

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Источник изображения: Intel

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Цены на мобильные процессоры – информация справочного характера, которая даёт лишь отдалённое представление о стоимости ноутбуков, на которых они могут быть основаны.

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Источник изображения: Intel

Важнее отметить тот факт, что в прайс-лист не попали модели Core i7-10850H ($395) и Core i5-10400H ($250), которые уже считаются представленными. По всей видимости, их поставки начнутся в текущем квартале, но в более поздний его период.