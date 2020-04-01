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Мечи на орала: Apple переводит бездельничающих продавцов в техническую поддержку

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Если тому будет способствовать локальная эпидемиологическая обстановка, Apple откроет часть розничных магазинов в первой половине апреля, а пока 458 фирменных торговых точек по всему миру закрыты. Как поясняет Bloomberg, компания Apple предлагает скучающим продавцам пройти двухнедельные курсы, чтобы на время самоизоляции стать консультантом службы технической поддержки AppleCare.

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Источник изображения: Радио ВЕРА

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Участие в программе переподготовки не является обязательным, но «отказники» должны отметить в анкете причины, по которым они не хотят менять профиль деятельности. Добавим, что Apple сохраняет за сотрудниками магазинов полный размер оплаты труда даже в тот период, когда они вынуждены сидеть дома в самоизоляции. Желающим пройти переобучение компания предоставляет моноблок iMac с 27-дюймовым дисплеем, но на время обучения и для последующей работы консультантом соискатель должен гарантировать наличие отдельного помещения без внешних раздражителей и скоростного доступа к ресурсам глобальной сети.

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