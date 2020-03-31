AeroCool представила флагманские корпусы серии Flo
31 марта тайваньская AeroCool презентовала новую линейку премиальных корпусов для настольных персональных компьютеров. Она называется AeroCool Flo. Корпуса спроектированы на сборку геймерских систем и могут похвастаться большим потенциалом для установки самого топового на рынке железа и лучших систем охлаждения. В корпусах реализована продуманная система прокладки кабелей, которая сочетается с эффективным дизайном.
AeroCool Flo отличается острыми формами и прозрачной крышкой, изготовленной из закалённого стекла, через которую видны все внутренности ПК. Корпус пополнил топовый сегмент, поэтому она без труда вместит любое железо флагманского уровня.
Новые модели стают в один ряд с корпусами серии AeroCool Tor, но отличаются более лояльной стоимостью. Цена новинок соответствует новому слогану тайваньского производителя – «Трать меньше. Собирай лучше».
К сильным сторонам AeroCool Flo относят поддержку установки графических ускорителей длиной до 32,1 см, уже упомянутую стеклянную прозрачную крышку, наличие пяти 12-сантиметровых вентиляторов, антивибрационные накладки для блока питания, возможность установки системы жидкостного охлаждения как спереди, так и в задней части корпуса. Максимальная высота процессорного кулера равна 16,5 см.
Спереди в корпусах AeroCool предусмотрены отверстия для дополнительной вентиляции. Возможность вертикальной установки графического адаптера за счёт расположения материнской платы под углом 90 градусов позволяет снизить нагрузку на печатную плату. Также стоит выделить возможность убрать все кабель из зоны видимости.
Тайваньская компания анонсировала улучшенный корпус под названием AeroCool Flo Saturn. Он отличается тем, что каждый из пяти встроенных кулеров дополнен RGB-подсветкой.
Старт продаж новинок на российском рынке состоится в апреле 2020 года. Модели доступны в чёрном и белом цветовых решениях. Стоимость AeroCool Flo составила 6650 рублей. Корпус Flo Saturn оценили в 7399 рублей.
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