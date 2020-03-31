Samsung прекратит производство ЖК-панелей в КНР и Южной Корее
В обиходной речи технологии производства плоских дисплеев живут гораздо дольше, чем на конвейере. Достаточно вспомнить термин «плазма» - соответствующая технология давно уступила место более современным и дешёвым, а многие покупатели до сих пор это слово используют для обозначения крупноформатных телевизионных панелей. О готовящейся технологической миграции Samsung Display сообщило на этой неделе агентство Reuters.
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рекламаПо данным источника, падение спроса на жидкокристаллические панели вынуждает Samsung Display снять их с производства к концу текущего года на предприятиях в Южной Корее и КНР. Клиенты смогут получать ЖК-панели этой марки без каких-либо ограничений до конца года. В дальнейшем Samsung сосредоточится на выпуске OLED-панелей и дисплеев с технологией квантовых точек.
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