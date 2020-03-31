Параноидальная секретность, окружающая процесс разработки новых продуктов Apple, по мере распространения коронавируса в местах сосредоточения её сотрудников начала конфликтовать с интересами их личной безопасности. Как сообщает Bloomberg, компании пришлось ослабить требования к защите коммерческой тайны, чтобы не рисковать жизнями сотрудников, но при этом не срывать график разработки новых продуктов.

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Источник изображения: Gizmodo

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Здесь уместно будет вспомнить скандал 2010 года, связанный с потерянным в баре прототипом iPhone 4G, который был забыт одним из сотрудников компании, имевшим доступ к таким образцам. Издание Gizmodo тогда заплатило $5000 за доступ к образцу, чтобы досрочно познакомить свою аудиторию с новинкой Apple. Как поясняет Bloomberg, ранее выносить за пределы служебных зданий образцы будущих продуктов Apple разрешалось лишь на этапе их близости к серийным изделиям для тестирования и отладки. Ранние прототипы хранились в хорошо охраняемых помещениях, доступ к ним имел ограниченный круг лиц.

Теперь Apple вынуждена допускать вынос на дом большинства прототипов, но только с одобрения руководителей уровня не ниже вице-президента. Это же касается и программных разработок компании. Обмен данными в условиях удалённой работы и проведение видеоконференций допускается только с применением программных средств, входящих в список разрешённых.