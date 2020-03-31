Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Пронесём и мать родную: Apple разрешила сотрудникам брать работу на дом

1
RTX 2080 Ti - цена снижена на порядок в Ситилинке
Успей на SuperSALE в Ситилинке
RTX 2080 Super дешевле всего в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Параноидальная секретность, окружающая процесс разработки новых продуктов Apple, по мере распространения коронавируса в местах сосредоточения её сотрудников начала конфликтовать с интересами их личной безопасности. Как сообщает Bloomberg, компании пришлось ослабить требования к защите коммерческой тайны, чтобы не рисковать жизнями сотрудников, но при этом не срывать график разработки новых продуктов.

реклама

Источник изображения: Gizmodo

реклама

Здесь уместно будет вспомнить скандал 2010 года, связанный с потерянным в баре прототипом iPhone 4G, который был забыт одним из сотрудников компании, имевшим доступ к таким образцам. Издание Gizmodo тогда заплатило $5000 за доступ к образцу, чтобы досрочно познакомить свою аудиторию с новинкой Apple. Как поясняет Bloomberg, ранее выносить за пределы служебных зданий образцы будущих продуктов Apple разрешалось лишь на этапе их близости к серийным изделиям для тестирования и отладки. Ранние прототипы хранились в хорошо охраняемых помещениях, доступ к ним имел ограниченный круг лиц.

Теперь Apple вынуждена допускать вынос на дом большинства прототипов, но только с одобрения руководителей уровня не ниже вице-президента. Это же касается и программных разработок компании. Обмен данными в условиях удалённой работы и проведение видеоконференций допускается только с применением программных средств, входящих в список разрешённых.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

apple коронавирус apple iphone удалённая работа
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Пронесём и мать родную: Apple разрешила сотрудникам брать работу на дом
1
Коронавирус помешает TSMC вовремя начать монтаж оборудования для производства 3-нм продукции
1
Intel Pentium 4 семейства Northwood обновил рекорд wPrime 32M на частоте 4.8 ГГц
1
Blackview BV6100 – бюджетный смартфон для учёбы на дому
+
Производители ноутбуков считают, что в условиях пандемии запаса прочности хватит только до июня
+
Прозаседавшиеся: компании в условиях самоизоляции не могут расстаться с тягой к совещаниям
4

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 42
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 51
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 33
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
195
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
33
Простое ТО видеокарты в домашних условиях на примере Sapphire HD 7970 - исправляем дребезжащий и заклинивающий вентилятор, проводим чистку видеокарты
76
Некроклокинг - максимальный разгон и тестирование Palit GTX 260 в 2020 году
57
Тестирование процессорозависимости Resident Evil 3 Remake - сравнение двух методик тестирования и неожиданные выводы
40
Игровая мышь против офисной: в чем разница и когда стоит переплачивать
32
Самоизоляция это надолго - игры, которые лучше всего отвлекают от суровой реальности. Часть 1
15
ESP32 FanControl: реобас с функцией управления LED-лентой своими руками
14
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
5
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+

Сейчас обсуждают

Evgeniy Som
13:49
В инете пишут что RDR2 начали делать с 2010 года и 500 лямов это чисто затраты на игру, но неофициальные т.к. рокстар цифрами не делится. GTA 5 которую сделали побыстрей затраты с рекламой были в райо...
Разработчики Star Citizen получили более $17 млн новых инвестиций
corsi
13:48
А где-то на заводах Intel все еще пытаются запустить массовый выпуск 10 нм...
Коронавирус помешает TSMC вовремя начать монтаж оборудования для производства 3-нм продукции
Сергей Хомич
13:46
все поправят и будет норма, так же было и wildlands в которую я с удовольствием поиграл и играю в дополнения
Ghost Recon Breakpoint получила «пробник» и пропуск для друзей
XwrieR
13:45
В ААА проектах типа rdr2 львиная доля из 500мулей уходит на маркетинг да и никто не будет делать игру 8 лет ибо технологии уходят в перед очень быстро, бумажная волокита и бумажные проекты возможно на...
Разработчики Star Citizen получили более $17 млн новых инвестиций
Alex
13:43
а ты тупой...
NVIDIA показала несколько новых скриншотов Minecraft с трассировкой лучей
Max Payne
13:42
Тут наверное тоже дядя аутист, велосипед изобрел, взял и новенькую 2080 Ti разобрал. Гарантию потерял (нет).
Простое ТО видеокарты в домашних условиях на примере Sapphire HD 7970 - исправляем дребезжащий и заклинивающий вентилятор, проводим чистку видеокарты
Wer3w0lf
13:41
Нужна была нормальная беспроводная мышь для офиса, которая не бесила б - взял Мамбу Хрому много лет назад - не идеал, но вполне доволен. Дешёвыми беспроводными мышами не могу пользоваться.
Игровая мышь против офисной: в чем разница и когда стоит переплачивать
Johan_888
13:36
Разгон П4 в 2020 равнозначен онанизму мумии в саркофаге ни пользы ни удовольствия
NVIDIA показала несколько новых скриншотов Minecraft с трассировкой лучей
Evgeniy Som
13:35
Стоимость разработки RDR2 или будущей Halo Infinite в районе 500 миллионов $ так что если они сделают что обещали то стоимость оправдана. Тот же RDR2 делали 8 лет. Распила как у наших чиновничков тут ...
Разработчики Star Citizen получили более $17 млн новых инвестиций
Серегарус
13:35
параноики
Пронесём и мать родную: Apple разрешила сотрудникам брать работу на дом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем