Производители ноутбуков считают, что в условиях пандемии запаса прочности хватит только до июня
Представители Compal Electronics, одного из крупнейших контрактных производителей ноутбуков, в интервью Nikkei Asian Review признались, что нынешний всплеск спроса на ноутбуки со стороны «операторов удалённой работы» поддержит их бизнес во втором квартале, но если самоизоляция продлится до второго полугодия, то это чревато экономическими проблемами глобального масштаба.
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рекламаПроизводители смартфонов тоже сейчас обеспокоены не темпами восстановления собственного производства, которое пострадало в первом квартале из-за карантина в промышленных регионах Китая, а неизбежным снижением спроса на смартфоны в ближайшие кварталы. Тайваньские источники ожидают, что по итогам года рынок смартфонов сократится на 10%, а темпы экспансии сетей 5G, на которые возлагалось так много надежд в конце прошлого года, окажутся ниже прогнозируемых величин.
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