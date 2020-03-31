Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Прозаседавшиеся: компании в условиях самоизоляции не могут расстаться с тягой к совещаниям

+
RTX 2080 Ti - цена снижена на порядок в Ситилинке
Успей на SuperSALE в Ситилинке
RTX 2080 Super дешевле всего в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Многим корпорациям пришлось в экстренном порядке перестраивать бизнес-процессы под новые реалии, когда максимальное количество сотрудников нужно отправить на удалённую работу. Как справедливо отмечает редактор сайта Fudzilla, некоторые порочные практики они переносят в суровую реальность нового времени без оглядки на их целесообразность.

реклама

Источник изображения: Fudzilla

реклама

Речь, прежде всего, идёт о патологическом пристрастии руководства отдельных компаний к проведению регулярных совещаний, которые отнимают немало продуктивного времени. Теперь они осуществляются в режиме видеоконференции, создавая дополнительную нагрузку на и без того с трудом справляющуюся сетевую инфраструктуру. Такие мероприятия в большей степени требуются менеджерам среднего звена, которые оправдывают свою зарплату. В большинстве случаев распределять задания между сотрудниками можно через систему электронного документооборота и электронную почту, регулярные совещания для этого не требуются.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сети и телекоммуникация коронавирус
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Прозаседавшиеся: компании в условиях самоизоляции не могут расстаться с тягой к совещаниям
+
NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q и AMD Ryzen 7 4800HS уживаются на красном текстолите
4
Яндекс покажет, в каких городах самоизоляция выражена сильнее
1
Тайваньские разработчики считают, что серверный бум долго не продлится
+
Вовремя свернуть: Huawei надеется переключиться со смартфонов на автопилот
1
Коронавирус не даст новым продуктам Intel развернуться в полную силу
8

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 42
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 51
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 32
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
181
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре World War Z
9
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
32
Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro от обычного пользователя
21
Некроклокинг - максимальный разгон и тестирование Palit GTX 260 в 2020 году
55
Тестирование процессорозависимости Resident Evil 3 Remake - сравнение двух методик тестирования и неожиданные выводы
40
Игровая мышь против офисной: в чем разница и когда стоит переплачивать
23
Самоизоляция это надолго - игры, которые лучше всего отвлекают от суровой реальности. Часть 1
12
Простое ТО видеокарты в домашних условиях на примере Sapphire HD 7970 - исправляем дребезжащий и заклинивающий вентилятор, проводим чистку видеокарты
+
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
+

Сейчас обсуждают

Kopcheniy
08:28
Ну по цене/скорости RX 570 как не было равных, так и не вышло пока, спору нет.
NVIDIA бесплатно увеличит производительность видеокарты GeForce GTX 1650 получив от этого дополнительную прибыль
Kopcheniy
08:24
Ну так до очередного обвала рубля нерасфуфыренные версии от того же Палита стоили от 75 тысяч в Регарде. 2080 Super - около 50к 2080 - 45-50к 2070 Super - 35-40к 2070 - 30-35к 2060 Super - 25-30к 206...
Большинство немецких респондентов ожидают более высоких цен на NVIDIA Ampere
Yuri Myakotin
08:19
Не бывает бесплатного. Бывает просто за чужой счет. Паразитизм не прикручивать, а изничтожать надо.
Проект "социальный интернет" запустят с 1 апреля
Саша Смирнов
08:16
Народ получается, если я купил 5700 ХТ в другом магазине то не получаю подарочную игру?
Бесплатная раздача игр – AMD обновила программу «Raise the Game» для всех актуальных видеокарт
Yilec
08:13
Поддержу аффтара, особую уверенность слухам в том, что Эппл таки делает свой "настольный" процессор, придает тот факт, что она уже разработала графический чип для своих телефонов. Правда недавно, Эппл...
На рынке настольных процессоров появится мощный игрок – Apple разрабатывает чип для собственных компьютеров
Василь Ландыш
07:52
Звучит как праздник во время чумы
Праздник во время самоизоляции продолжается - в Steam и магазине Microsoft раздают более 10 игр бесплатно, общая цена которых превышает 1000$
DWORD
07:52
это будет "камень" в сторону амд сторонников, у которых главный постулат "амд дешевле! " апл размажет как соплю об стену,интел уже с будут казаться "дорохими", подставку апл под что то там за 400 ба...
На рынке настольных процессоров появится мощный игрок – Apple разрабатывает чип для собственных компьютеров
John Smith
07:25
В отличии от гугла у них есть одна маленькая проблема. И проблема эта называется очень стремное правительство которое преследует абсолютную власть над всем и вся. Чтобы стать как Гугл, или лучше, им н...
ВКонтакте и Одноклассники уже есть: компания HUAWEI делится успехами развития магазина приложений AppGallery
Kopcheniy
07:02
Дмитрий Владимирович и есть Rasamaha. Результаты он обновил в следующих тестированиях, не в той же статье. "Прошлый материал на эту тему вызвал шквал комментариев по поводу несоответствия результатов...
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
Satoshi Araki
07:01
Я-то буду сидеть, а вот автор не будет. Он хочет менять в будущем процессор, а новинки наверняка поддерживать будут только DDR5. Вот и сгорят его планки, придется продавать и покупать новые
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем