Прозаседавшиеся: компании в условиях самоизоляции не могут расстаться с тягой к совещаниям
Многим корпорациям пришлось в экстренном порядке перестраивать бизнес-процессы под новые реалии, когда максимальное количество сотрудников нужно отправить на удалённую работу. Как справедливо отмечает редактор сайта Fudzilla, некоторые порочные практики они переносят в суровую реальность нового времени без оглядки на их целесообразность.
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рекламаРечь, прежде всего, идёт о патологическом пристрастии руководства отдельных компаний к проведению регулярных совещаний, которые отнимают немало продуктивного времени. Теперь они осуществляются в режиме видеоконференции, создавая дополнительную нагрузку на и без того с трудом справляющуюся сетевую инфраструктуру. Такие мероприятия в большей степени требуются менеджерам среднего звена, которые оправдывают свою зарплату. В большинстве случаев распределять задания между сотрудниками можно через систему электронного документооборота и электронную почту, регулярные совещания для этого не требуются.
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