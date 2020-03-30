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Яндекс покажет, в каких городах самоизоляция выражена сильнее

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Опыт борьбы с распространением коронавируса в Китае показал, что местные власти могут достаточно точно и оперативно отслеживать перемещения граждан. У операторов поисковых систем такие возможности тоже есть, хотя они и стараются в публичной сфере демонстрировать только обезличенные данные. Подобным образом будет поступать и Яндекс, который запускает информер об уровне самоизоляции жителей крупных городов России и стран ближнего зарубежья.

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Источник изображения: Яндекс

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Условная шкала позволяет определить, насколько многолюдны улицы городов. Чем выше балл, тем больше людей соблюдают самоизоляцию. Красным показаны периоды, когда самоизоляция не достигла нормального уровня, жёлтые столбцы гистограммы показывают средний уровень самоизоляции, зелёные соответствуют ситуации, когда на улице почти никого нет.

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Источник изображения: Яндекс

В будни люди пока ещё вынуждены ходить на работу, поскольку кто-то должен обеспечить поддержание социальной инфраструктуры, зато в выходные уровень самоизоляции растёт. Примечательно, что Ереван в этом списке продемонстрировал самую высокую динамику перехода на самоизоляцию, а усреднённая ситуация по России мало чем отличается от Москвы в удельном выражении.

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