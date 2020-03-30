Оживление рынка серверных комплектующих, на которое так рассчитывают Micron и NVIDIA, может оказаться краткосрочным, если верить сайту DigiTimes. По словам источника, тайваньские разработчики интегральных микросхем не видят причин, по которым заказы удастся сохранить на прежнем уровне во втором квартале, если пандемия коронавируса не пойдёт на спад.

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Источник изображения: Ars Technica

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Особое беспокойство тайваньских производителей вызывают американские клиенты, которые могут сократить объёмы заказов уже во втором квартале текущего года. Кратковременный всплеск спроса на серверное оборудование продиктован необходимостью переориентировать инфраструктуру на работу в условиях карантина и самоизоляции, но затяжной экономический кризис может ослабить эту мотивацию участников рынка.