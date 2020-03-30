В условиях пандемии наличие личного автомобиля обеспечивает более высокую степень изоляции при необходимости перемещаться в пространстве, но китайский рынок уже почувствовал некоторое облегчение в это контексте, и перед местными производителями замаячила новая проблема: жители китайских мегаполисов по-прежнему всё чаще отказываются от владения автомобилем в пользу других способов его эксплуатации по мере необходимости.

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Как отмечает Reuters , местный автоперевозчик Didi Chuxing и автопроизводитель BAIC Group планируют объединить усилия, чтобы компенсировать снижение спроса на личные автомобили. Машины автоконцерна BAIC, Volkswagen и BYD будут использованы сервисом Didi в рамках совместного предприятия.

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Источник изображения: Wroom.ru

Партнёры увеличат парк каршеринговых машин, среди которых будут и электромобили, до ста тысяч штук за три года. В прошлом году в Китае было продано 25 млн машин, но спрос начал снижаться. КНР одновременно остаётся и самым крупным рынком услуг по перевозке пассажиров легковым транспортом. Социологические опросы показывают, что всё меньшее количество жителей китайских мегаполисов считает автомобиль индикатором социального статуса или выражением личных предпочтений владельца.