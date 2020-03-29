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AMD Ryzen Threadripper 3960X на частоте 4.45 ГГц обновил рекорд HWBot x265 4K

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Рекорды доступны не только обладателям систем фазового перехода или оверклокерам, обеспеченным каналами поставки жидкого азота даже в условиях самоизоляции. Польский энтузиаст ADVenturePO тщательно выбирал дисциплину, в которой ему удалось бы отличиться с разгоном процессора AMD Ryzen Threadripper 3960X, оснащённого водоблоком.

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Источник изображения: HWBot, ADVenturePO

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Если в Cinebench R15 и R20 всё ограничилось пятым местом среди всех процессоров с 24 ядрами, то HWBot x265 4K обеспечил уверенное первое место при частоте процессора 4450 МГц. Активность сохранили все 24 ядра и 48 потоков. В рассматриваемом тестовом приложении был получен результат 45,66 кадра в секунду.

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Теги

amd экстремальный разгон водоблок ryzen threadripper 3960x
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