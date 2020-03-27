Рано радоваться: аналитики призывают не связывать со спросом на память особых надежд
На фоне общих депрессивных настроений инвесторы хватаются за малейший оптимистичный повод, который выделяет те компании, которые будут способны заработать в условиях пандемии и глобального кризиса, хотя бы в краткосрочной перспективе. Заявления Micron о росте спроса на память для ноутбуков и серверных систем подогрели фондовый рынок, но специалисты Nomura спешат пояснить, что радовать рано.
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рекламаВсплеск спроса на ноутбуки и компоненты для серверных систем может быть вызван краткосрочными факторами типа необходимости увеличить производительность облачных сервисов и оснастить сотрудников ноутбуками на период удалённой работы. Спрос может резко упасть в последующие периоды года, как считают авторы аналитической записки. Из положительных моментов в этом можно найти только вероятность снижения цен на память.
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