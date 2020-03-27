В условиях расширяющегося карантина реализация своих прав на получение гарантийной поддержки у многих потребителей может вызывать затруднения, и компании это прекрасно понимают. Марка PowerColor по примеру некоторых тайваньских конкурентов, как отмечает ресурс TechPowerUp, объявила об увеличении сроков гарантии на три месяца для тех, у кого она должна закончиться в период с марта по июнь текущего года.

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Источник изображения: TechPowerUp

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Таким образом, если у владельца продукта PowerColor гарантийный срок должен был завершиться в марте, то он будет продлён до июня. Если гарантия истекает в июне, то она будет продлена до сентября. В дальнейшем, по всей видимости, PowerColor рассчитывает на нормализацию эпидемиологической ситуации в мире.