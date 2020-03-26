Если потребуется, августовская конференция Hot Chips перейдёт в онлайн
Организаторы многих июньских отраслевых мероприятий не стали тешить себя надеждами на скорую нормализацию ситуации с распространением коронавируса, и перенесли даты проведения на более поздние сроки. Стало известно, например, что Computex 2020 состоится в конце сентября, и вместо пяти дней ограничится тремя.
рекламаКонференция разработчиков полупроводниковых микросхем и процессоров Hot Chips пока ещё запланирована на период с 16 по 18 августа, но организаторы уже рассматривают возможность её перевода в онлайн-формат. Участники, планирующие выступить с докладами, должны подать их черновые варианты до 6 апреля текущего года.
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В прошлом году на открытии Hot Chips выступала глава AMD Лиза Су (Lisa Su). Компанию ей составил Филип Вон (Phillip Wong), вице-президент TSMC по разработкам, который подробно рассказывал о перспективах трёхмерной интеграции полупроводниковых изделий и общих тенденциях развития отрасли. Обычно презентации к докладам Hot Chips становятся общедоступными лишь несколько месяцев спустя после завершения мероприятия. При переходе конференции в онлайн-форму это наверняка произойдёт раньше.
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