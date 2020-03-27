Blackview устроит крупную распродажу в честь дня рождения AliExpress
Китайская торговая онлайн-площадке AliExpress празднует свой десятый день рождения. В честь этого компания Blackview устраивает масштабную распродажу, в рамках которой у всех желающих есть возможность по низким ценам приобрести защищённые смартфоны производителя, включая флагманскую новинку Blackview BV900 Pro. С 27 по 31 марта 2020 года многие телефоны китайской компании будут доступны по скидке до 60%.
Флагман Blackview BV9900 Pro был представлен на международной арене совсем недавно. Это самый производительный в мире защищённый смартфон, оборудованный тепловизором. Модель является преемницей более скромного защищённого устройства BV9800 Pro, которое появилось в 2019 году.
Кроме тепловизионной камеры, которая дополняется 48-мегапиксельным датчиком изображения от Sony, Blackview BV9900 Pro предлагает пользователям быстрый 12-нанометровый мобильный чипсет Helio P90 от MediaTek. Он дополнен 8 ГБ ОЗУ, а накопитель имеет вместимость 128 ГБ.
Смартфон заключён в корпус, защита которого соответствует требованиям стандартов IP68, IP69K и MIL-STD-810G. В режиме Ice Mode устройство может работать при температуре воздуха до -30 градусов. На распродаже на Blackview BV9900 Pro действует скидка 24%. С ней смартфон обойдётся в 418 долларов.
Заказать Blackview BV9900 Pro на AliExpress
Уже упомянутая модель Blackview BV9800 Pro тоже доступна в рамках распродажи. Смартфон комплектуется тепловизором, компанию которому составляет сенсор Sony на 48 Мп для «традиционной» фото- и видеосъёмки.
В основе телефона лежит 12-нанометровая однокристальная система Helio P70 от MediaTek. Оперативной памяти на борту установлено 6 ГБ, а постоянной 128 ГБ. Одной из фишек смартфона является аккумуляторная батарея. Её ёмкость составила 6580 мАч. Модель тоже имеет защищённый по стандартам MIL-STD-810G, IP68/IP69K корпус. С учётом скидки в размере 24% купить Blackview BV9800 Pro на AliExpress можно за 380 долларов.
Купить Blackview BV9800 Pro
Есть в ассортименте китайского бренда и более скромные смартфоны. Один из них – Blackview A80 Pro. Он входит в список самых доступных решений с четырёхмодульной камерой. Её венцом является 13-мегапиксельный сенсор от Sony. Аппаратная платформа основана на мобильном чипе Helio P25 в паре с 4 ГБ ОЗУ. Интегрированное хранилище имеет вместимость 64 ГБ, а ёмкость аккумулятора составляет 64 ГБ.
В список особенностей смартфона также входят дисплей HD+ диагональю 6,49 дюйма с каплевидным вырезом, тонкий корпус, поддержка разблокировки по лицу и сканер отпечатков пальцев. На Blackview A80 Pro действует скидка 44%. По акции стоимость смартфона составляет около 90 долларов.
Купить Blackview A80 Pro
Эти и другие устройства китайской компании, доступные на распродаже, вы найдёте на специальной странице, посвящённой мероприятию.
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