NVIDIA считает, что сети 5G созданы для раскрытия преимуществ облачного гейминга
Предохраняясь от коронавируса, NVIDIA вчера заменила видеотрансляцию с открытия GTC 2020 «уютным домашним мероприятием» продолжительностью не более часа, в ходе которого два представителя руководства компании отвечали на вопросы аудитории по каналам голосовой связи. Старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер (Jeff Fisher) под занавес трансляции успел ответить на вопрос о том, как распространение сетей 5G сможет способствовать росту популярности облачного гейминга.
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рекламаФишер с порога заявил, что игры – это одно из самых актуальных применений сетей 5G. Возросшая пропускная способность и сократившиеся задержки повысят интерактивность транслируемых из «облака» игр, и это будет способствовать росту популярности подобных сервисов. Сейчас примерно 80% пользователей GeForce NOW располагают устройствами, которые локально не в силах запускать современные игры – либо в силу недостаточной производительности, либо в силу ограничений самой платформы. По словам представителей NVIDIA, со временем GeForce NOW позволит привлечь в мир компьютерных игр до одного миллиарда человек. Ну, а с распространением сетей 5G счёт пойдёт уже на несколько миллиардов геймеров.
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