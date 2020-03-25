Старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер (Jeff Fisher) уже не первый год пытается внушить инвесторам мысль о том, что видеокарты семейства GeForce RTX распространяются на рынке более высокими темпами, чем носители архитектуры Pascal. Позже выяснилось, что формула «нормализации» этой статистики по шкале времени не позволяет сделать прямого сопоставления, поскольку Turing дебютировал только в верхнем ценовом диапазоне.

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Источник изображения: NVIDIA

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Год назад NVIDIA утверждала, что графические решения поколения Turing занимают около 2% всей пользовательской базы. Теперь Джефф Фишер озвучивает другую статистику – их доля выросла до 15%. Другими словами, среди всех находящихся в эксплуатации видеокарт NVIDIA в мире почти каждая седьмая уже относится к поколению Turing с возможностью трассировки лучей. Для относительно молодого семейства GeForce RTX это очень хороший показатель популярности. Главное, чтобы потом не выяснилось, что NVIDIA использовала какую-то не совсем объективную методику определения этой доли.