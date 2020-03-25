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Если коронавирус не удастся обуздать к июню, TSMC пересмотрит прогноз на год

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Крупнейший контрактный производитель полупроводниковых изделий, тайваньская компания TSMC, до сих пор была настолько уверена в спросе на свои услуги, что не стала снижать прогноз по выручке на текущий год от уровня, озвученного в начале квартала. Испортить настроение руководству компании не смог даже случай выявления первого заражённого коронавирусом на предприятии, расположенном на острове Тайвань. Как сообщает сайт DigiTimes, прогноз по годовой выручке может быть пересмотрен только в том случае, если человечество не сможет взять под контроль распространение инфекции COVID-19 к июню текущего года.

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Источник изображения: TSMC

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Ранее уверенность TSMC в положительной динамике выручки базировалась на существовании высокого спроса на собственные услуги: выбывающие заказы всё равно замещались бы заказами других клиентов, и компания ничего бы не потеряла при краткосрочном падении спроса на микропроцессорные компоненты. Если же борьба с коронавирусом растянется на несколько месяцев, неизбежно пострадают многие отрасли экономики, и тут глобальный спад спроса уже может оказать негативное влияние на показатели выручки TSMC по итогам всего года.

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Теги

аналитика финансы полупроводники tsmc коронавирус
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