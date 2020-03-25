Безымянная трансляция с участием двух представителей NVIDIA, которая вчера растянулась на час, по внутренней классификации компании считалась сессией вопросов и ответов для аналитиков, имеющей отношение к открытию GTC 2020. Само мероприятие, как известно, пройдёт в онлайн-форме без строгой привязки к конкретным срокам.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

реклама

Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) рассказала о влиянии вспышки коронавируса в Китае на производство видеокарт и игровых ноутбуков, которое там сосредоточено. Если говорить о настольных видеокартах, то поставки компонентов для их производства к концу марта выйдут на уровень 75-80% от нормального. Особого дефицита в этой связи ожидаться не должно.

С ноутбуками всё немного сложнее. Они используют большее количество компонентов, поставки которых затруднены в условиях карантина, поэтому данный сегмент рынка будет восстанавливаться дольше. Со спросом здесь никаких проблем нет. Напротив, представители NVIDIA утверждают, что коронавирус вызвал рост спроса на ноутбуки производительной конфигурации, которые учащиеся намерены использовать для игр и обучения, а профессионалы – для удалённой работы.