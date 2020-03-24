Intel подарит американским медикам свыше миллиона средств индивидуальной защиты
Ценность денежных знаков в условиях, близких к военным, резко снижается. Когда в наличии нет средств защиты, деньги ничего не решают. По этой причине гуманитарную помощь сейчас принято оказывать непосредственно товарами, а не деньгами. Корпорация Intel последовала примеру Alibaba, Facebook и Apple, и тоже заявила о готовности отправить в больницы США более миллиона комплектов средств индивидуальной защиты из собственных запасов. Маски и медицинские перчатки относятся к тем принадлежностям, которые Intel готова пожертвовать на нужды «переднего края обороны от коронавируса».
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рекламаВласти по всему миру предпринимают меры по улучшению ситуации со снабжением медицинских специалистов защитными масками. Предприятия по выпуску масок переведены на круглосуточный режим работы, их мощности расширяются, другие производители перепрофилируют собственные предприятия под выпуск масок. В некоторых странах продукцию такого типа производители обязаны в первую очередь поставлять государственным заказчикам. Тем не менее, пока масок всё равно не хватает.
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