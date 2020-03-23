AMD Ryzen 9 3900X на частоте 5613 МГц занял второе место в Geekbench3 Multi Core
Американский энтузиаст Ironbrillopad взялся за экстремальный разгон двенадцатиядерного процессора AMD Ryzen 9 3900X, и смог занять второе место в Geekbench3 Multi Core с результатом 79 727 баллов. В общем рейтинге это соответствует только 78-му месту, но среди процессоров с двенадцатью ядрами тянет на «серебро».
реклама
рекламаПроцессор был установлен в материнской плате Asus ROG Crosshair VIII Impact, основанной на чипсете AMD X570. За охлаждение процессора отвечал жидкий азот, частоту удалось поднять до 5613 МГц с сохранением активности 12 ядер и 24 потоков.
реклама
В предыдущий раз автор рекорда брался за разгон процессора Ryzen 9 3900X почти три недели назад. Нельзя исключать, что с новыми силами ему удастся улучшить предыдущие достижения.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила