Американский энтузиаст Ironbrillopad взялся за экстремальный разгон двенадцатиядерного процессора AMD Ryzen 9 3900X, и смог занять второе место в Geekbench3 Multi Core с результатом 79 727 баллов. В общем рейтинге это соответствует только 78-му месту, но среди процессоров с двенадцатью ядрами тянет на «серебро».

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Источник изображения: HWBot, Ironbrillopad

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Процессор был установлен в материнской плате Asus ROG Crosshair VIII Impact, основанной на чипсете AMD X570. За охлаждение процессора отвечал жидкий азот, частоту удалось поднять до 5613 МГц с сохранением активности 12 ядер и 24 потоков.

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Источник изображения: HWBot, Ironbrillopad

В предыдущий раз автор рекорда брался за разгон процессора Ryzen 9 3900X почти три недели назад. Нельзя исключать, что с новыми силами ему удастся улучшить предыдущие достижения.