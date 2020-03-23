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В Германии Radeon RX 5700 XT приблизился по популярности к GeForce RTX 2070

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Статистику продаж видеокарт AMD и NVIDIA за прошлую неделю опубликовал известный немецкий интернет-магазин MindFactory.de, её взялся проанализировать владелец учётной записи TechEpiphany на страницах Twitter. На прошлой неделе указанный интернет-магазин продал 4670 видеокарт, из них 45,4% несли логотип AMD, остальные 54,6% относились к продукции NVIDIA. Средняя цена реализации первых составила 315,88 евро, вторых – 450,56 евро.

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Источник изображения: Reddit, Techgod52

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Помимо прочего, это определило удельный вес продукции каждой из компаний в недельной выручке магазина: 36,82% обеспечила продукция AMD, на долю NVIDIA пришлись 63,18%.

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Источник изображения: Twitter, TechEpiphany

Распределение по моделям демонстрируется списком. По популярности лидирует GeForce RTX 2070, но Radeon RX 5700 XT лишь слегка уступает ей. Кроме того, к вершине рейтинга достаточно близки Radeon RX 5700, Radeon RX 5500 XT и Radeon RX 5600. Самое удивительное, что за минувшую неделю немецкий интернет-магазин смог реализовать 30 видеокарт Radeon VII, которые официально давно сняты с производства.

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