Дуополия на рынке центральных процессоров и видеокарт привела к формированию непримиримых лагерей сторонников продукции той или иной компании. Производители комплектующих такими предрассудками страдают реже, что в очередной раз доказывает публикация Hardware Canucks на страницах Twitter.

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Источник изображения: Twitter, Hardware Canucks

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В скором времени, как сообщает канадский ресурс, на рынок выйдет игровой ноутбук на базе мобильного процессора AMD Ryzen 9 серии 4000 (Renoir) и дискретного графического решения NVIDIA GeForce RTX. По косвенным признакам некоторыми подписчиками было установлено, что речь идёт о ноутбуке марки ASUS. Дополнительной информации об интригующей новинке озвучено не было.