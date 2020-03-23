NVIDIA GeForce RTX и AMD Renoir: скоро вместе!
Дуополия на рынке центральных процессоров и видеокарт привела к формированию непримиримых лагерей сторонников продукции той или иной компании. Производители комплектующих такими предрассудками страдают реже, что в очередной раз доказывает публикация Hardware Canucks на страницах Twitter.
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рекламаВ скором времени, как сообщает канадский ресурс, на рынок выйдет игровой ноутбук на базе мобильного процессора AMD Ryzen 9 серии 4000 (Renoir) и дискретного графического решения NVIDIA GeForce RTX. По косвенным признакам некоторыми подписчиками было установлено, что речь идёт о ноутбуке марки ASUS. Дополнительной информации об интригующей новинке озвучено не было.
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