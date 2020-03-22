Американские власти вновь озаботились импортозамещением из-за коронавируса
В прошлом году призывы развивать американское производство не раз высказывал президент Дональд Трамп (Donald Trump), когда «торговая война» с Китаем была в самом разгаре. Теперь со страниц ресурса EE Times в пользу увеличения независимости американской экономики от поставляемых из Китая товаров высказывается сенатор Кори Букер (Corey Booker).
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рекламаОн предлагает основать инвестиционный фонд, который будет курироваться американскими властями. Его целью будет финансирование создания на территории США различных производств и обучения кадров, которые будут работать на новых предприятиях. Проблема американского рынка труда, по мнению экспертов, заключается в смещении специализации в сторону разработчиков и сферы услуг, тогда как специалистов для работы на производстве в стране достаточно мало. Инициатива получила новый шанс на реализацию в связи с перебоем поставок самых разных товаров из-за рубежа в связи со вспышкой коронавируса. Каких вложений потребует создание такого фонда, не уточняется, но очевидно, что на формирование национальной производственной базы уйдут годы, как и на подготовку компетентных кадров.
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