Вспышка коронавируса обострила опасения клиентов каршеринга и такси по поводу санитарно-гигиенической безопасности этого вида транспорта. Владельцы бизнеса тоже вынуждены проявлять бдительность. Как сообщает CNBC, компания Waymo, которая занимается разработкой и испытаниями беспилотных транспортных средств, вынуждена была с четверга приостановить испытания своих прототипов на территории Аризоны и Детройта. В Калифорнии испытания были прекращены ещё раньше.

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Источник изображения: CNBC

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Waymo надеется возобновить поездки в указанных районах США утром 8 апреля, если к тому моменту не возникнут новые ограничивающие условия. Решение о прекращении поездок не было внезапным – сперва компания заставила сотрудников сдвинуть обеденный перерыв таким образом, чтобы минимально пересекаться друг с другом в местах общего пользования. Водителям прототипов, которые страховали автоматику на маршруте, было запрещено перевозить пассажиров. Они осуществляли порожние тестовые поездки. Сотрудники также должны были покидать служебные помещения сразу после завершения работы, не дожидаясь официального окончания смены.

Теперь сотрудникам Waymo будет предоставлен двухнедельный оплачиваемый отпуск, который не уменьшит продолжительность их ежегодного отпуска. Взаимодействие между работниками переведено на дистанционные средства связи, лишь некоторые сотрудники были приглашены для проведения подготовительных работ, связанных с приостановкой деятельности автопарка. В Аризоне у Waymo функционировало несколько сотен машин, оснащённых автоматической системой управления, которую на маршруте страховал водитель. Компания начала осуществлять экспериментальные поездки с привлечением пассажиров, но теперь вынуждена приостановить оказание такого рода услуг.